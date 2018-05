Tunisie: «Jamais deux sans trois»...

Nous allons reprendre les entraînements pour préparer les éliminatoires de la Coupe arabe. Avec notre actuel standing, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Je dédie cette consécration à nos supporters et à notre cher regretté Omar Laâbidi.

Il n'y a pas de secret. Seul le travail paie. Nous revenons de loin. Le début de la saison a été très mauvais. Il a fallu une envie farouche de tout le monde pour que le CA retrouve son statut de grande équipe. La solidarité des joueurs, l'envie de mieux faire et la détermination de tout le groupe ont prévalu, nous avons battu cette saison trois fois l'Etoile. Et ce n'est pas un hasard.

Non, je ne pense pas, ce fut très difficile. Certes, nous avons su comment contrecarrer l'entrejeu adverse, mais les Etoilés nous ont gênés énormément. Nous avons été efficaces grâce à un ensemble compétitif et assoiffé de titres. Il a fallu aussi la sortie de l'Etoilé Kachrida pour jouer plus à l'aise. Nous avons analysé le jeu des Etoilés afin d'opter pour la stratégie adéquate et bloquer ainsi les manœuvres étoilées.

C'est un pur hasard. Je porte le numéro 13 dimanche 13 mai et nous remportons notre 13e Coupe. Nous avons travaillé dur pour arracher cette victoire et relancer un club qui a eu beaucoup de problèmes lors de l'entame de la saison. Heureusement que nous avons rectifié le tir par la suite. Je suis heureux de cette victoire qui est venue au bon moment.

