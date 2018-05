Tunisie: Une liaison maritime entre Sousse-Sfax et l'Italie

Il s'agit d'une liaison directe, évitant le « goulot » des autres ports, et qui offre ainsi des avantages logistiques et économiques très importants pour l'exportation des productions locales, et permettant des économies réelles en ce qui concerne le coût des importations. La liaison sera assurée par le navire Altinia, un RoRo de 150 m de longueur avec une capacité de cargaison de 1.200 m linéaires de fret.

Un système souple et innovant

Un système d'embarquement très souple, économique et très innovant est mis en place au profit des exportateurs potentiels. Premier opérateur maritime au Maghreb, ProCargo Line qui utilise le système d'embarquement et débarquement par «cassettes» et «translifter» permettant d'effectuer les opérations portuaires du container au marbre, du sidérurgique au forestier, des marchandises diverses au «Project Cargo» dans des délais extrêmement réduits car les opérations se déroulent comme pour du trafic roulant horizontalement et pas verticalement.

Les avantages de cette innovation sont multiples. D'un point de vue naval, le système des cassettes permet à un navire RoRo classique de devenir un navire généraliste, tout en gardant la flexibilité inhérente aux RoRos. D'un point de vue portuaire, la réduction des temps d'escale de plus de 70% permet une utilisation plus efficace des quais. S'agissant du travail portuaire et de la manutention, celle-ci n'étant plus directement liée à la présence du navire à quai, ces opérations peuvent être mieux organisées en toute sécurité.

Outre les bénéfices logistiques et économiques importants, la desserte des ports du Centre et du Sud de la Tunisie permettra une réduction des transports routiers provenant du Nord avec des répercussions positives sur l'environnement et la sécurité routière. ProCargo Line prévoit de transporter 200.000 tonnes de fret la première année et de développer son réseau vers d'autres pays.

ProCargo Line est une nouvelle compagnie maritime, créée en mars 2018 par un groupe d'investisseurs, dont le groupe italien Grendi, spécialisés dans la logistique et le transport maritime. En Tunisie, ProCargo Line est représentée par Tarros Tunisie S.A., société du Groupe Société tunisienne de transit d'agences et de transports (Sttat) de Sfax. Le groupe Sttat est l'un des pionniers du secteur de transport maritime en Tunisie présent directement dans tous les ports commerciaux tunisiens.