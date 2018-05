Mali: Mortalité infantile - Les zones Prosec enregistrent 7/1000 décès

Cette initiative vise la valorisation des opportunités de développement et d'industrialisation des pays… Plus »

Muso travaille actuellement dans la Commune VI (Yirimadio) et dans le district sanitaire de Bankass, Mopti. Muso appuie 381 Agents de Santé communautaire et neuf Centres de santé communautaires, avec une population totale de plus de 315,000 habitants.

Muso est une ONG internationale à but humanitaire initiée en 2005. La mission de Muso est d'éliminer les décès liés aux maladies guérissables dans les communautés les plus vulnérables à travers le monde.

La rencontre scientifique a été suivie par un diner de Partage des derniers résultats de la recherche fait en collaboration entre le MSHP et l'ONG Muso aux principaux décideurs, la société civile malienne et de la communauté du développement.

Selon Dr. Ari Johnson, DG et cofondateur, ONG Muso, les résultats publiés en mars 2018 ont attiré l'attention des leaders à travers le monde et font la fierté de tous d'où la rencontre de restitution scientifique.

L'étude a couvert la période de 2005 à 2015. Elle a révélé que les communautés bénéficiaires du Prosec en milieu périurbain ont atteint et pérennisé le taux le plus bas de mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne dans les derniers cinq ans de l'étude.

L'étude démontre que les zones d'intervention du Prosec à Bamako et à l'intérieur enregistrent un taux de mortalité le plus bas que tout pays en Afrique.

7/ 1000 est le taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans enregistré dans les zones d'intervention du Prosec de l'ONG Muso. Il a permis d'augmenter de plus de 10 fois, les visites des patients sur les airs de santé et à réduit de 55 % le taux de maladies fébriles chez les enfants.

