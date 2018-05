Mali: Présidentielle 2018 - Le PASJ soutiendra IBK

Cette initiative vise la valorisation des opportunités de développement et d'industrialisation des pays… Plus »

Cette décision du CE Adéma intervient après que Dioncounda Traoré, ancien président par intérim de la république du Mali ait décliné la demande de candidature à la magistrature suprême par l'écrasante majorité des sections du pays. Le CE ayant pris acte de la décision de Dioncounda n'avait plus le choix que de faire une analyse de la situation et décidé ce qui a lieu de faire.

Cette décision qui ne sera pas sans conséquences au sein de la Ruche. En effet, certains membres du CE et cadres et le bureau des jeunes du parti manifestent leurs désaccords pour soutenir le président IBK dès le premier de l'élection présidentielle.

Après plusieurs mois de tergiversation ce après le désistement de Dioncounda Traoré à se présenter comme candidat de l'Adéma, le Comité exécutif de l'Adéma a finalement décidé (19 pour, 15 contre et 4 sans avis) de ne pas présenter de candidat et soutenir le président sortant, Ibrahim Boubacar Keita.

