Afrique: Le Premier Ministre éthiopien vante les bienfaits de la zone libre-échange

Pour cette conférence, le Prof. Mary Teuw Niane, ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait part de sa vision de l'avenir des sciences, de la technologie et de l'innovation en Afrique.

Lors de l'ouverture officielle de la 51e Conférence des ministres, Dr. Abiyi Ahmed, Premier Ministre éthiopien, a exhorté les ministres des Finances et les décideurs présents à utiliser leur 'vision collective' afin de mettre en place les bonnes conditions et mobiliser les ressources nécessaires pour la création de la plus vaste zone de libre-échange du monde.

