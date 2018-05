Ile Maurice: Blanchiment d'argent - L'avocat de Gro Derek demande un renvoi, n'ayant pu préparer sa défense

Selon l'acte d'accusation, Gro Derek aurait enfreint les articles 3 (1) (a), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) 2002. Il est soupçonné d'avoir payé une somme de Rs 200 000 à Manoj Kumar Callychurn pour l'achat d'une motocyclette entre mai et novembre 2009, dans le cadre d'un blanchiment d'argent.

«J'avais fait une demande pour avoir le dossier à charge de mon client l'année dernière. Je l'ai reçu début mars.» Et bien qu'il «ait fait de son mieux», dit Me Deepak Rutnah, qui représente Rudolf Dereck Jean Jacques, aussi connu comme Gro Derek, il n'a pu préparer la défense. D'où sa motion pour un renvoi.

