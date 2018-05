Ile Maurice: Affaire Choomka - Lydia Dewdharee reprend sa collaboration avec l'ICAC

Après un «coup tactique» qui a pris de court la commission anticorruption (ICAC), Lydia Dewdharee semble être revenue à de meilleurs sentiments. Elle a, en effet, repris sa collaboration avec les enquêteurs dans le cadre de l'affaire Choomka.

D'ailleurs, ce mardi 15 mai, la représentante du businessman Jerry Brassfield a participé à une reconstitution des faits au siège de l'Independent Broadcasting Authority (IBA). Lydia Dewdharee a indiqué aux enquêteurs de l'ICAC où elle a eu des rencontres avec Youshreen Choomka.

Il y a quelques semaines, elle avait fait faux bond à la commission anticorruption lors de cet exercice. Et dans un email envoyé au directeur général de l'ICAC, elle avait exigé une copie du rapport de Fact-Finding Committee. Lydia Dewdharee voulait savoir ce que contient ce rapport pour être sûre de la bonne foi de l'ICAC et s'assurer qu'elle n'est pas en train de perdre son temps.

«I want to know whether ICAC is already in possession of all material evidences, which I personally handed to the Fact-Finding Committee and decide whether explaining everything over and again isn't just a gimmick.» La représentante de l'homme d'affaires Jerry Brassfield s'est toutefois ravisée après consultations avec les officiers chargés de l'enquête.

Une enquête de l'express, l'année dernière, a dévoilé que Youshreen Choomka aurait utilisé le bureau de l'IBA, les services du chauffeur et de la réceptionniste pour faire avancer les dossiers d'un groupe d'investisseurs étrangers auprès du gouvernement.

En retour, elle aurait reçu au moins $ 35 000. Dans un e-mail qu'elle avait envoyé aux investisseurs, Youshreen Choomka avait indiqué être la seule, grâce à ses contacts dans le gouvernement, à pouvoir offrir de tels services.