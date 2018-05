Algérie: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger ne jure que par la victoire face à Sétif

La 2eme journée de la phase de poules de Ligue des Champions se déroule en ce milieu de semaine. Ce mardi, au stade du 08 mai 1945 à Sétif, on suivra notamment le choc ES Sétif - MC Alger.

Le Mouloudia d'Alger avait été tenu en échec dans son antre du 5-juillet par les Marocains de Difaâ Hassani El-Jadidi (1-1), lors de la première journée de la compétition. Les Vert et Rouge se déplace dans le nid de Sétif avec l'intention de se racheter contre l'Aigle Noir en réalisant un bon résultat et rester en course pour une place en quart de finale. Le MC Algr aborde ce rendez-vous crucial au moment où l'équipe traverse une période difficile en championnat. Malgré une série noir en Ligue 1 algérienne, les hommes de Bernard Casoni sont ultra déterminés avant d'affronter l'ES Sétif dans un derby algérien qui promet.

« C'est vrai qu'en championnat, on traverse une mauvaise passe depuis une vingtaine de jours, mais en ligue des champions c'est une autre motivation et ce mardi on n'a pas le droit à l'erreur et nous allons tout faire pour revenir avec le meilleur résultat possible. J'espère une chose qu'on doit retrouver la réussite devant les buts pour marquer des buts et glaner les trois points de ce match afin d'augmenter nos chances pour la qualif en attendant les quatre derniers matchs qui reste de ce groupe,» a confié l'homme en forme du Mouloudia d'Alger Walid Derrardja dans des propos relayés par competition.dz.

Pour sa part Mohamed Souibaah promet qu'il fera tout pour marquer ce soir pour ce classico de la Ligue des Champions africaine : « les matchs de la ligue des champions ne ressemblent pas à ceux du championnat. Donc, ça sera un autre visage que montera le Mouloudia. D'ailleurs, contre les marocains on a sorti un grand match et on aurait pu gagner malgré la supériorité numérique des marocains après l'expulsion de Mebarakou. Face à l'ESS, c'est vrai que le match ne sera pas facile, mais on est conscient de la tâche qui nous attend et Incha Allah je vais refaire le coup du match du championnat. »