Algérie: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif veut se racheter

L'Entente Sportive de Sétif accueille le Mouloudia Club d'Alger au Stade du 8 mai 45, ce mardi, à l'occasion de la 2ème journée de la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football, édition 2018. Les deux équipes sont mal entrées dans la compétition. Ce derby entre les deux clubs algériens promet d'être bouillant.

Ironie du sort, les deux équipes se trouvent en pleine crise de résultats, elles ont été éliminées de la coupe d'Algérie, ont raté leur parcours en championnat et également leur premier match de la phase des poules de cette CAF Ligue des Champions. L'ES Sétif a lourdement perdu son match de la première journée à Lubumbashi contre le TP Mazembe (4-1) et devra, ainsi donc, se racheter auprès de ses supporters.

«C'est un derby national qui s'annonce difficile pour les deux formations. Je regrette seulement une chose. Cette rencontre tombe au mauvais moment pour nous. Nous allons affronter le MCA, alors que l'équipe n'est pas au meilleur de sa forme. Ceci sans parler de la cascade de blessures que vit l'ESS et l'ambiance qui règne au club après l'annonce de la démission du président Hammar. Tous ces éléments ont quelque peu perturbé notre préparation en prévision de ce match important. Cela dit, nous allons tenter d'aligner la meilleure équipe possible, avec les éléments les plus en forme. Les deux équipes se connaissent parfaitement. Pour notre part, nous allons jouer pour la victoire. Nous avons besoin des trois points pour nous relancer dans la course. Tout va très vite dans ce genre de compétition. Nous n'avons pas droit à l'erreur, surtout après la défaite face au TP Mazembé », a déclaré le coach de l'ESS.