Maroc: Ligue des champions - Les enjeux de la 2è journée

15.5.2018 19H00 Casablanca Wydad (Maroc) vs AS Togo Port (Togo)

Dans le groupe C, le WAC a l'occasion de lancer sa campagne. Accroché en Afrique du Sud (1-1), le champion d'Afrique en titre peut prendre seul la tête du groupe lors de la réception des Togolais de l'AS Togo Port à Casablanca. L'autre match du groupe entre Horoya et Mamelodi Sundowns a été reporté et ne se joue que le 22 mai.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.