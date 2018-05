Le porte-parole des familles des disparus a tout de même remercié les autorités des pêches maritimes et préfectorales et a souhaité la continuation des recherches des disparus. Des jeunes pêcheurs artisans sous encore le choc et l'angoisse ont étalé leurs humeurs et émotions décriant les recherches infructueuses.

Les responsables des quais de pêche sont appelés à jouer un rôle prépondérant dans ce dispositif en signalant les retards constatés de pêcheurs attendus non revenus dans les délais retenus pour les signaler aux autorités et à la surveillance côtière.

Le ministre, a en outre, fait le point sur les recherches effectuées avec tous les moyens disponibles, déployés et conjugués de la marine nationale et de l'armée française.

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Omar Guèye, a rendu visite hier, lundi 14 mai, dans le quartier Golfe à Mbour, aux familles des neuf pêcheurs disparus en mer. Il s'agit de Abdou Faye, Khadim Ndiaye, Amadou Dièye, Ousmane Sow, Papa Clédor Diédhiou, Mamadou Diop, Papa Malick Ndiaye, Moussa Labo et papa Samba Faye depuis le 26 avril 2018. Il leur a remis une enveloppe de neuf millions de francs.

