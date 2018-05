Afrique: Ouverture sur l'Afrique

Cette structure syndicale (la Fgesrs) est la plus représentative puisqu'elle compte plus de 7.000… Plus »

Le DG de la STB a affirmé que la banque table sur la modernisation de son système d'information. Actuellement, elle collabore avec la boîte BFI pour la mise en place d'un système de global banking. M. Saïd a également précisé que la banque est en train de moderniser la monétique. A cet effet, elle vient d'acquérir un serveur d'autorisation. De surcroît, une stratégie Data a été mise en place pour mener à terme la transformation digitale de la banque. Sur le plan perspective financière, la banque perçoit une évolution du PNB à un Taux de croissance rannuel moyen (Tcam) de +17%,sur la période 2018-2020, pour atteindre 599 millions de dinars en 2020. Des ratios de performance ROA et ROE ont été fixés respectivement à 1,8% et 18,1%, à l'horizon 2020.

En effet, dans un intervalle de deux ans, la part des femmes employées à la banque est passée de 40% en 2015 à 49% en avril 2018. Outre l'égalité du genre, la banque travaille sur l'amélioration du taux d'encadrement du personnel. A cet égard, Samir Saïd a affirmé que le taux d'encadrement au sein de la STB figure parmi les taux les plus faibles au sein des banques en Tunisie. Toutefois, il a enregistré une augmentation significative de plus de 15% durant la période de 2015 à avril 2018, pour atteindre un taux de 49%.

Au cours de l'année 2017, la Sonibank a ouvert une agence au Bénin et elle compte s'installer, prochainement au Togo. Aussi, le développement du capital humain est l'un des axes les plus importants sur lequel la banque a misé pour lancer sa réforme structurelle. La stratégie de redressement de la STB, a fixé un objectif de rajeunissement de l'effectif de la banque, pour atteindre une moyenne d'âge de 40 ans, d'ici la mi-2019, avec une stricte égalité du genre.

Le DG de la STB a, en outre, indiqué que le portefeuille touristique serait à l'origine du tarissement des ressources de la banque, et ce, à cause de la crise qui sévit, depuis la révolution, dans le secteur touristique, l'un des piliers de l'économie tunisienne. A cet égard, Samir Saïd a affirmé que le portefeuille touristique s'élève à 1.700 millions de dinars, dont 1.250 millions dinars sont des créances accrochées. Raison pour laquelle il a appelé les autorités à accélérer la mise en place du livre blanc du tourisme qui devrait contribuer à la relance du secteur touristique. Aussi, il est notoire que le coût net de risques demeure relativement élevé. Il est principalement dû à l'impact des provisions additionnelles qui ont été estimées à 90 millions de dinars.

