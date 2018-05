Présidée par le Ministre des sports Matar Bâ aux côtés de l'ex député Moustapha Ndiaye, la forte mobilisation convoquée Samedi dernier par le mouvement « Synergie d'actions pour un Guinguinéo Emergent » (SAGE) a surtout basculée en faveur d'un appel à l'unité et à la solidarité lancé aux responsables qui, pour des raisons claniques ou de revendication d'un leadership n'ont pas voulu se rendre à la rencontre.

Un défi que le ministre des sports, Matar Bâ, tout comme le responsable Mouhamed Moustaphe Ndiaye ont formellement dissuadé de la coalition « Benno Bokk Yaakar » (Bby) et confirmé à l'Apr, le parti du président Macky Sall. « Les partis alliés du président Macky Sall, d'habitude, ne causent pas problème au sein de notre coalition.

Ces alliés se sont toujours dévolus à faire preuve de leur engagement et leur loyauté vis-à-vis du président Macky Sall et ne cessent de poursuivre cette dynamique. C'est seulement au niveau de l'Apr que l'essentiel des incohérences que nous vivons aujourd'hui se produisent.

Tout comme les clivages et autres formes de guéguerre que nous assistons souvent au sein de notre coalition. Mais nous tenons toutefois à préciser que la présidentielle de 2019 n'est pas une affaire de responsable. C'est plutôt un besoin unique au président de la République.

C'est le président Macky Sall qui veut un second mandat. Et tous, nous devons nous mobiliser autour de cette prérogative et procéder à sa réélection dés le 1er tour de cette échéance.

Toutefois nous invitons les responsables apéristes à respecter les instructions politiques données par le président Macky Sall, et qui, pour la plus part du temps, tournent autour de l'unité, la solidarité et la cohésion sociale ».

En dépit de cette interpellation, il faut le dire cette rencontre a aussi servi de tribune aux populations de Guinguinéo pour présenter les défis majeurs qui entravent de manière permanente le développement socio-économique de leur département.

Même si aujourd'hui les bons offices de Maître Khassimou Touré font tâche d'huile dans le programme local de dotation de Guinguinéo en poste de police, palais de justice, et d'une caserne de Sapeurs Pompiers pour les secours d'urgence, les populations prêchent encore en faveur d'un complexe sportif histoire d'éclore les énormes compétences que regorge leur département, mais toujours nichées dans l'anonymat.