Sénégal: Sadio Mané, attaquant des lions - «Gagner la ligue des champions et... »

C'est une motivation supplémentaire. On va esssayer de donner le meilleur de nous même que ce soit en club ou en équipe nationale pour atteindre ses objectifs cettte année. Gagner la ligue des champions et rendre notre peuple fiére à la Coupe du monde », souligne t-il.

Invité de Rfm, Sadio Mané a dit sa volonté de réaliser une très belle coupe du monde avec l'équipe du Sénégal. «C'est un rêve de gamin qui se réaliser. Maintenant, on a une finale de ligue des champions à jouer, c'est vraiment incroyable et c'est aussi exeptionnel en même temps si on y ajoute la Coupe du monde qui va se jouer bientôt.

