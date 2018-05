Malick Gakou, dans la course vers la présidentielle 2019, a démarré sa précampagne à Mbour. Le patron national du Grand parti s'est appesanti sur les deux mamelles de l'économie, à savoir le tourisme et la pêche. A l'en croire, ces deux secteurs sont malades et il compte les développer à travers le plan «Suxxali Sénégal».

Illustrant ses propos, Gakou a cité le cas des réceptifs hôteliers fermés et générant des pertes d'emploi. En plus, le leader du Grand parti s'est désolé des statistiques douteuses et contradictoires citées à propos de l'arrivée des touristes au Sénégal. Pour lui, les bons chiffres pour montrer l'essor du secteur sont à trouver ailleurs.

Pour autant, il s'est attaqué au gouvernement en s'interrogeant sur le chiffre d'un million trois cent mille touristes enregistrés au Sénégal en 2017 contre le million cinq cent mille touristes de 2016.

Selon lui, ces chiffres sont fantaisistes et ne reflètent pas la réalité chez les acteurs peinant et souffrant de la mauvaise gestion du secteur touristique. Malick Gakou a aussi mis le doigt sur les maux du secteur de la pêche. A ce niveau, il a expliqué que le développement du Sénégal ne se fera pas sans l'essor du tourisme, de la pêche et de l'agriculture dans la contrée historique de Mbour qui regorge d'immenses potentialités.

Pour autant, il a conclu que le lancement de sa précampagne vers 2019 Mbour, une ville chargée d'histoires avec de grands hommes, se justifiait par son souci de coller à ces profondes motivations.