Sénégal: Développement des PME - La Plasepri apporte son soutien au secteur privé et la diaspora

Dans le cadre des activités de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise phase 2 (Plasepri), le ministère de l'économie solidaire et de la micro-finance en collaboration avec la coopération italienne, a organisé hier, lundi 14 mai la première réunion du comité de pilotage de ce projet. Ce programme Plasepri a été mis en place pour soutenir la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales et favoriser l'investissement au pays des sénégalais de la diaspora.

Malgré toutes les initiatives politiques mises en œuvre pour le développement des Pme, celles-ci éprouvent d'énormes difficultés à accéder à des crédits adaptés notamment pour financer leurs besoins d'investissements.

Pour apporter une réponse à cette problématique la Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise (Plasepri) a été initiée avec un budget global de plus de 16 milliards de francs Cfa.

«Fruit de la coopération entre l'Italie et le Sénégal, le programme Plasepri a été mis en place pour soutenir la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises (Pme) locales et favoriser l'investissement au pays des sénégalais de la diaspora», a fait savoir Christian Diatta, secrétaire général du ministère de l'économie solidaire et de la micro-finance qui s'exprimait hier, lundi 14 mai lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion du comité de pilotage de la phase 2 du Plasetri.

Selon lui, la mise en œuvre de cette seconde phase se fera concomitamment avec l'assistance technique prévue dans le cadre du programme de contraste à la migration illégale à travers l'appui au secteur privé dont l'objectif principal vise à réduire la migration illégale à travers l'appui au secteur privé et la création d'emploi au Sénégal.

«Cela permet de réduire le taux d'émigration illégale. On n'empêche pas aux jeunes d'aller tenter leurs chances ailleurs, mais il faut que cela se fasse dans la légalité. C'est pour cette raison qu'on a demandé à nos compatriotes d'Italie de s'insérer dans le dispositif mis en place par la plateforme pour investir au Sénégal », a-t-il laissé entendre.