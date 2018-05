Sénégal: Différend lutteurs/CNG - Mémorandum de l'association des lutteur au ministre des sports

Matar Ba a pris en charge le différend qui oppose les acteurs de lutte au Comité national de gestion de la lutte (Cng). Le ministre des sports qui a reçu hier, lundi 14 mai, l'association des lutteurs en activité élargie aux anciens lutteurs s'est engagé à apporter une réponse sur les doléances.

Elles sont consignées dans un mé- morandum que de Khadim Gadiaga, président de ladite association a soumis à la tutelle et qui porte essentiellement sur les montants jugés exorbitants et coupés sur les reliquats des lutteurs ou encore sur l'érection future d'une fédération sénégalaise de lutte en lieu et place du Cng

Matar Ba a reçu le mémorandum des lutteurs à travers le mé- morandum que l'association des lutteurs en activité lui a présenté hier, lundi 14 mai.

La structure dirigée par Khadim Gadiaga et élargie aux anciens lutteurs a consigné dans ce document les principales doléances et griefs qui portent essentiellement sur les problémes des assurances, sur les montants jugés exorbitants défalqués sur les cachets mais aussi la mise en place d'une Fédération sénégalaise de lutte en lieu et place du Cng.

Dans cette perspective, le ministre des Sports qui dit comprendre les lutteurs a promis d'étudier le dossier afin d'y apporter des solutions. «Je vais convoquer l'ensemble de mes directeurs et collaborateurs pour écouter les lutteurs. Parce qu'ils ont un mémorandum. Nous allons discuter en profondeur certains points.

En attendant de continuer les concertations. C'est une rencontre qui est tout à fait normal. Nous avons une discipline qui nous est chére, une discipline de chez nous qui doit continuer à exister et quit doit être bien encadrée.

Si les acteurs ont quelque chose à ajouter, évoluer dans leur prise en charge, c'est tout à fait normal que le ministre invite à cette concertation pour écouter les acteurs clés de la lutte et savoir les doléances qui seront posées sur la table mais aussi discuter avec toutes les entités de la lutte.

C'est pour mieux organiser la lutte et prendre les préocupations. L'objectif devra rester et c'est le développement de la lutte», a déclaré le ministre des sports avant d'ajouter : «J'en appelle à la sérenité, à la responsabilité de tout un chacun pour discuter et nous entendre ».

Le président des lutteurs, Khadim Gadiaga a pour sa part affiché son optimisme pour une bonne prise en charge de leurs requêtes. «Le ministre Matar Ba nous a mis en confiance et on attend qu'il étudie le mémorandum, nous édifie et après on verra.

Nous savons que nous allons vers une fédération et cela demande beaucoup de choses et beaucoup de travail surtout avec les techniciens.

Le ministre a fait des garanties, il nous a dit que ce sont des processus et il a accepté nos points de vue. Il nous a dit aussi que la lutte nous appartient et qu'on va discuter plus amplement. On doit avoir confiance en lui comme il l'a en nous. Quand il viendra vers nous, nous serons satisfaits», souligne-t-il.

Il faut rappeler qu'après les multiples complaintes formulées contre les ponctions financiéres sur leurs cachets, nombre d'acteurs de la lutte et surtout les Vip étaient montés ces derniers jours au créneau pour exiger la dé- mission du président Alioune Sarr et menacer de boycotter toutes les activités organisées par le Cng.