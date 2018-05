Sénégal: Exposition inclusion'art - Les personnes en situation d'handicap exposent leurs talents

Au vu de la création des artistes, le ministre de la Culture a affirmé «qu'il n'est pas non plus exclu que nous puissions envisager une exposition rétro où nous allons célébrer du côté des autres les handicapés».

«Inclusion'art», c'est le thème de l'exposition initiée par l'association Handicap.sn au Magic Land dans le cadre du Off de la 13ème édition de la Biennale africaine de l'art contemporain Dak'Art. Ils sont au total 14 personnes vivant avec un handicap à exposer des œuvres d'art composées de tableaux de peinture, du textile, des sacs, des portraits etc.

