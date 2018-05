Togo: 'Décentraliser la prospérité'

Pour le ministère des Postes et de l'Economie numérique, initiateur du projet, Eco CCP a pour objectif d'accroitre le taux de bancarisation, d'améliorer l'inclusion financière du monde rural et de promouvoir l'épargne.

Ce nouveau service permet également de bénéficier de Flooz et Tmoney, des applications de transferts et de paiement et d'effectuer des paiements vers des banques classiques.

Il suffit de composer *165# pour l'activation via l'un des deux réseaux (Togo Cellulaire et Moov).

La Poste a lancé mardi 'Eco CCP'. Un compte courant et d'épargne que l'on peut ouvrir et créditer sans aucune autre formalité que de disposer d'un smartphone ou d'un mobile classique.

