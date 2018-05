Algérie/Kenya: Coupe de la Confédération - Les "Rouge et Noir" en conquérants à Nairobi

L'USM Alger tentera de revenir avec un bon résultat de son déplacement à Nairobi pour affronter mercredi les Kényans de Gor Mahia au stade de Kasarani (17h00 algériennes), dans le cadre de la 2e journée (Gr. D) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Large vainqueur lors de la première journée face aux Tanzaniens des Young Africans (4-0) en match disputé au stade du 5-juillet, le club algérois aura à coeur de préserver sa position en tête du classement face à un adversaire qui est allé accrocher en ouverture de cette épreuve à Kigali les Rwandais de Rayon Sports (1-1).

"Après avoir entamé la phase de poules sur une bonne note, on sera appelés à confirmer à l'occasion du match face à Gor Mahia. On s'attend à un match difficile face à un inconnu, d'autant plus qu'on va effectuer un long voyage, mais on est déterminés à relever le défi et on fera de notre mieux pour revenir avec un résultat probant qui va nous permettre de consolider notre place à la tête du groupe D", avait affirmé avant le départ pour Nairobi le défenseur de l'USMA Ayoub Abdellaoui, qui va prendre part à son dernier match avec le club de Soustara avant de rejoindre le club suisse de Sion avec lequel il s'est engagé pour un contrat de trois années.

Côté effectif, l'USMA sera privée de plusieurs joueurs à l'image du buteur du championnat (18 buts) Oussama Darfalou, suspendu et de Kaddour Beldjilali (blessé), alors que Chita, Hamia, Hajhouj et Hamzaoui ont été écartés pour des "raisons techniques" et n'ont pas fait le déplacement au Kenya.

De son côté, Gor Mahia, champion du Kenya en titre et reversé en Coupe de la Confédération après son élimination en Ligue des champions, a disputé dimanche un match amical face aux Anglais de Hull City (Div. 2), soldé par une défaite (0-0, aux t.a.b 4-3).

Le club kényan occupe la tête du classement du championnat local avec 30 points, soit quatre de plus que son dauphin Mathare United FC mais avec trois matchs en moins. L'équipe a aligné 9 victoires et 3 nuls en 12 matchs disputés.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malien dirigé par Mahamadou Keita, assisté de ses compatriotes Moriba Diakité et Drissa Niare.

Dans l'autre match du groupe D, les Young Africans accueilleront les Rwandais de Rayon Sports, également mercredi (19h00).