Algérie: 4 casemates et 4 bombes de confection artisanale détruites à Médéa, Bouira et Batna

Alger — Quatre (4) casemates pour terroristes et quatre (4) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites, lundi à Médéa, Bouira et Batna, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Médéa, Bouira/ 1ère Région militaire et Batna/5ème RM, des détachements de l'ANP ont détruit, le 14 mai 2018, quatre (4) casemates pour terroristes et quatre (4) bombes de confection artisanale", précise la même source.

Un autre détachement combiné de l'ANP a saisi, à In Amenas/4ème RM, près des frontières, "un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions et un véhicules utilitaire", ajoute le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6ème RM, 9 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 3.834 tonnes de denrées alimentaires, 22 groupes électrogènes et 14 marteaux piqueurs", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes à Aïn Temouchent/2ème RM".