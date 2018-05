Algérie: La proclamation de la Journée du vivre ensemble en paix, une reconnaissance du rôle du pays dans la promotion de la paix

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé mardi dans un message, à l'occasion de la célébration de la « Journée Internationale du vivre ensemble en paix », que la proclamation de cette journée traduit une reconnaissance du rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix.

« La proclamation de cette journée traduit la reconnaissance, par la communauté internationale, des efforts consentis patiemment et avec succès par notre pays en faveur de la promotion de la culture de la paix, du dialogue, du respect mutuel et de la tolérance entre ses propres citoyens», a souligné le Chef de l'Etat dans son message.

La « Journée Internationale du vivre ensemble - Le 16 mai de chaque année» a été proclamée, le 8 décembre 2017 par l'Assemblé générale de l'Organisation des Nations Unies, à l'initiative de l'Association Internationale Soufie Alawiyya, avec le soutien de son pays l'Algérie.

En second lieu, cette initiative, a poursuivi le Président de la République, « est portée par des valeurs morales, culturelles, sociales et humaines auxquelles notre peuple modéré est foncièrement attaché, et exprime tout autant le fort engagement de notre peuple pour que ces valeurs universelles prennent la place qui doit être la leur dans les relations entre les Nations et les peuples du monde entier ».

En troisième lieu, a-t-il ajouté, cette proclamation traduit « l'engagement de l'Algérie et de la communauté internationale « à oeuvrer davantage à la promotion de la culture de la paix et du dialogue tant au sein des sociétés qu'entre les Nations, ceci à un moment où les lignes de rupture et les facteurs de division se multiplient ».

L'Algérie, explicite encore le chef de l'Etat, a « constamment prôné la promotion du dialogue de l'entente et de la coopération entre les religions et les cultures, puisant pour cela ses références dans les enseignements de notre sainte religion l'Islam », religion qui « prône la paix et la coexistence ainsi que le montrent des siècles d'histoire de l'humanité, à travers les continents ».

---- L'unité, la cohésion et la souveraineté nationales « seuls objectifs qui valent la peine »--

Le seul objectif qui vaille la peine à travers la politique de la réconciliation nationale, est ½ celui du renforcement de l'unité nationale, de la consolidation de la cohésion de notre peuple, de la protection de notre souveraineté nationale et de la construction, ensemble dans une démarche solidaire, d'une Algérie moderne à laquelle chacune et chacun d'entre nous est fier d'appartenir », affirme notamment le Président de la République.

C'est dans cet esprit qu'ont été inscrits « avec clarté et précision » dans la constitution, des « composantes de l'identité nationale que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité » et « la nécessité de les soustraire aux exploitations politiques et politiciennes la « promotion de politiques économiques, sociales et culturelles mues par l'exigence d'inclusivité et de justice sociale, ainsi que des stratégies de développement du territoire guidées par une répartition équitable des chances, de la richesse nationale et de la prospérité ainsi générée ».

C'est sur cette voie aussi que s'inscrit, a encore souligné le président Bouteflika, « la dynamique de promotion de notre jeune démocratie en ce qu'elle contribue à ancrer dans les esprits et dans les comportements des hommes comme des institutions les valeurs intrinsèques du vivre ensemble, par le renforcement de l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » .

De même que « c'est à ce chapitre que s'inscrivent aussi les importantes avancées enregistrées par notre pays dans la promotion des droits et du statut de la femme au sein de notre société et du rôle déterminant qui reste le sien autant dans la protection de la cohésion sociale et nationale, que dans la transmission des valeurs fondatrices qui soudent la Nation algérienne depuis des millénaires », a-t-il encore expliqué.

« C'est à ce chapitre, enfin, qu'il faut inscrire la profonde réforme du système éducatif national, dont le rôle dans la formation du citoyen enraciné dans l'histoire millénaire de son pays, ancré dans les valeurs authentiques de son peuple, du citoyen attaché au travail et au sacrifice pour préserver l'indépendance de son pays et construire son avenir prospère », a relevé le Président de la République.

L'école algérienne, est à ce titre, appelée suivant les orientations du chef de l'Etat, « à essaimer davantage les valeurs du vivre ensemble en paix parmi les millions d'élèves ».

-- L'Algérie a toujours prôné une diplomatie qui promeut la culture de la paix, la solidarité et le dialogue ---

Le président Bouteflika a également affirmé que « l'action de l'Algérie en direction de son voisinage immédiat et de l'ensemble de ses partenaires a toujours été guidée par les principes de paix, de coexistence, de coopération et de bon voisinage ».

Cette philosophie a conduit l'Algérie, a-t-il expliqué, « parmi les tous premiers pays », à appuyer les efforts consentis « pour que prévale entre les peuples la culture de la paix, de la solidarité, de la tolérance et du dialogue ».

« Ces principes qui s'expriment à la fois dans le règlement des conflits politiques que dans l'instauration de relations économiques plus équilibrées », a souligné le Chef de l'Etat.

Lire aussi: Alger, proclamée "Capitale du vivre-ensemble en paix" le 16 mai

A cet égard, le Président Bouteflika a estimé que «notre peuple peut s'enorgueillir de l'appel précurseur de son pays, voilà cinq décennies, pour un dialogue mondial visant à fonder des relations économiques plus équitables et plus intégrées entre les pays développés et les peuples moins nantis lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée par l'ONU ».

Cette première célébration dans le monde entier de la journée du vivre ensemble est un motif « légitime satisfaction » de l'Algérie « d'avoir initié cette action qui s'inscrit dans la durée et vise à créer pour nos générations futures, et par elles-mêmes dans un avenir proche, un monde meilleur fondé sur la tolérance, le respect mutuel dans la différence, la diversité et la solidarité », a conclu le président de la République.