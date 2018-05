Algérie: Raffa - La Confédération africaine insiste sur la formation tous azimuts

- Commission développement féminin et jeunes talents: Nora Abdelhak et Lafhal Bouchra (Maroc), Mourad Ouafaa (Soudan), Chérifa Azouad (Niger)

- Commission médicale et antidopage: Dr Khleifa et Dr Hmida (Algérie)

- Commission sportive et formation: Imed Bouzhoud, Bouslah (Algérie), Foued Kouar et Lafhal Bouchra (Maroc), Ali Mohamed Abdelilahi (Djibouti)

L'édition 2019 du rendez-vous continental aura lieu en Egypte ou au Soudan. "Pour désigner le pays hôte de la compétition en 2019, la commission sportive de la CAR effectuera une visite de travail en Egypte et au Soudan, afin d'inspecter beaucoup plus les infrastructures, car je pense que les deux pays n'ont pas de problème de montage financier", a expliqué le président de la CAR.

Au chapitre compétitions, l'Algérie ouvrira le bal avec l'organisation du premier Championnat d'Afrique jeunes, filles, seniors et mixtes pour l'année 2018. La manifestation aura lieu à Biskra ou Ghardaïa, selon le choix de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), en fonction du cahier de charges de la CAR.

On n'a pas le choix si on veut que notre sport soit retenu parmi les quatre disciplines additionnelles lors des JO de Paris", a déclaré à l'APS le président de l'instance, l'Algérien Mohamed-Yacine Kafi.

