Ile Maurice: Air Mauritius - 12 vols en sous-effectif jusqu'au 31 mai

«C'est l'instabilité des programmes de vols qui est à l'origine de la problématique. On continue de recruter des pilotes, et cela, régulièrement depuis le début de l'année. Ce processus de recrutement continuera.»

Ceux-là ont aussi modifié le roster des pilotes afin qu'ils s'adaptent à ce contretemps. Il affirme que MK dispose d'une petite flotte d'avions et de pilotes. Du coup, dit-il, il faut s'adapter au planning des avions et à la situation par exemple, les cyclones.

Interrogé, Somas Appavou, Chief Executive Officer de MK, nie catégoriquement tout manque de pilotes au sein de la compagnie. Selon lui, deux événements majeurs, soit la réparation de l'A340 et la maintenance non planifiée de l'A350, ont chamboulé les vols.

Il précise que les vols long-courriers nécessitent la présence d'au moins deux pilotes en permanence dans le cockpit et de tout l'équipage, au décollage, à l'atterrissage, par mauvais temps et quand l'avion survole certains territoires «difficiles». «Deux heures avant l'atterrissage, tout le monde est dans le cockpit», souligne-t-il.

Des commandants seraient indisponibles pour les vols MK 034 du 16 mai, MK 034 du 24 mai et MK 688 du 27 mai. Il y aurait également un manque de copilotes pour les vols MK 843 du 27 mai, MK 238 du 28 mai, MK 288 du 29 mai et MK 843 le même jour.

Si Air Mauritius (MK) persiste et signe qu'il n'y a pas de manquement au niveau du nombre d'effectif, le planning de l'équipage pour ce mois montre le contraire. Aujourd'hui, il manquerait deux copilotes et un commandant pour les vols MK 748, MK 034 et MK 852 respectivement.

