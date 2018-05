Maroc: Munir El Haddadi ne jouera jamais pour les Lions de l'Atlas

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté l'appel déposé par la Fédération royale marocaine (FRMF) et le joueur d'Alavès contre la décision de la FIFA et la Fédération espagnole d'empêcher l'attaquant de jouer avec les Lions de l'Atlas. Le TAS n'a pas détaillé sa décision mais celui qui a porté une fois les couleurs de l'Espagne en compétition officielle n'avait, selon les règles actuelles de la FIFA, aucune chance d'obtenir un changement de nationalité en vue de la Coupe du Monde 2018.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s'est prononcé et explique que sa décision est conforme à celle rendue le 13 mars dernier par la FIFA. Munir El Haddadi a bataillé pendant plusieurs mois aux côtés de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour obtenir un changement de nationalité lui permettant d'intégrer l'équipe du Maroc et accompagner les Lions de l'Atlas en Coupe du monde.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.