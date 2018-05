Maroc: Sofiane Boufal - Le Marocain se verrait bien à l'OM

L'ancien joueur de Lille pourrait revenir en Ligue 1, et semble très intéressé par le projet de l'Olympique de Marseille. « Un retour en France m'intéresserait beaucoup, a indiqué le joueur sur SFR Sport. Un bon club en France, qui joue l'Europe, je serais bien sûr très intéressé pour revenir. C'est un championnat que je connais. La langue, je la connais. Je suis né en France. C'est vrai qu'un retour en France ne me déplairait pas. L'OM, ça reste un très grand club. Ils vont en finale de la Coupe d'Europe (Ligue Europa, ndlr) cette année. Avec l'engouement, le public, le stade, le coach, bien sûr que l'OM m'intéresse. Si l'OM est intéressé, pourquoi pas signer à l'OM, oui. »

Arrivé en Angleterre en 2016, le milieu offensif pensait pouvoir percer en Premier League sous le maillot de Southampton. Deux saisons plus tard, force est de constater que le Lion de l'Atlas est un flop. Et pour le Marocain, dont le temps de jeu est devenu famélique, les choses sont claires : il veut quitter les Saints. Même s'il assure que les relations sont aujourd'hui apaisées avec son coach et ses dirigeants.

