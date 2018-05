Guinée: Mouctar Diallo a-t-il trahi ?

Les honorables députés de l'Assemblée nationale, ont examiné et voté cinq accords de… Plus »

Les changements de positionnement ces dernières années ont révélé un constat sans appel : Cellou Dalein devient de plus en plus isolé. Kassory Fofana, Boubacar Barry Big-up, Abé Sylla, Aboubacar Sylla, Faya Millimono et très récemment Mouctar Diallo ont quitté le navire pour aider Alpha Condé à améliorer les conditions de vie des Guinéens.

Ce qui était jugé impensable il y a un an s'est finalement produit. Mouctar Diallo a rejoint Alpha Condé. Les tons se sont métamorphosés, l'ère n'est plus aux discours guerriers. Il est temps d'appartenir à "l'opposition positive". Les journées nationales des paysans ont révélé au grand jour la transhumance du jeune leader des Nouvelles forces démocratiques (NFD).

