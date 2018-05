Ile Maurice: Faux billets - L'«ingéniosité» d'un jeune de 20 ans

Ce jeune suspect aurait commencé en fabriquant de fausses coupures de Rs 25, Rs 100 et Rs 200. Après avoir facilement écoulé les petites coupures dans des commerces, il serait passé à de plus gros montants, soit des billets de Rs 500, Rs 100 et Rs 2 000.

Outre le matériel informatique et tout un attirail qu'il aurait utilisé pour la fabrication de faux billets, 43 fausses coupures de Rs 2 000, imprimées d'un côté, et une autre de Rs 1 000 ont été saisies dans sa chambre.

Du haut de ses 20 ans, Adrien Anson Vencatasamy était déjà en liberté conditionnelle pour utilisation de fausses coupures dans des magasins au Caudan, il y a un an. Mais le jeune homme a récidivé lors du Chinese Food and Cultural Festival, du 5 au 6 mai, faisant des achats avec de fausses coupures de Rs 2 000 dans plusieurs magasins.

Mais cet habitant des Salines, Port-Louis, a été arrêté samedi et traduit devant la justice, hier. Qui est ce jeune homme et comment s'y est-il pris ?

