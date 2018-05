Ile Maurice: Trou-d'Eau-Douce - Sous l'emprise de la drogue et de la violence

Ils ont peur que dans un avenir proche, ce problème de drogue ne se détériore et n'entraîne des dommages collatéraux comme un plus grand nombre de vols. Même si, pour l'heure, les cas de cambriolages ne sont pas vraiment d'actualité dans le village.

Ces jeunes, qui ne travaillent pas et qui traînent lesrues toute la journée, sont nombreux. C'est le constat fait par l'express. Selon les dires des villageois, les désoeuvrés se multiplient sous les regards des habitants. «La plipar ladan inn fini tom dan sintétik. Ek zot pe ris bann pli tipti ki zot dan lanfer la. Travay zot pa le travay », pestent ces habitants.

Et même s'il a porté plainte au poste de police, depuis, il dit craindre pour sa sécurité et celle des membres de sa famille. «Ki pou arivé si zot revini ek zot agres nou ? Kapav perdi la vie koumsa», ajoute ce père de famille.

Depuis peu, Troud'Eau-Douce nage en eaux troubles : il y a de plus en plus de drogue qui y circule. Qui dit drogue dit aussi violence. Les habitants, ne se sentant plus en sécurité, tirent la sonnette d'alarme, estimant que la police doit agir pour mettre fin à cette situation.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.