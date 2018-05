Gabon: CNAMGS - Allogho Akoue expose son plan d'action devant Mamiaka

C'est un plan d'action en cours d'élaboration pour atteindre les objectifs en 5 ans que le Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale(Cnamgs) Arnaud Allogho Akoué a exposé ce mardi 15 mai 2015 devant le ministre en charge de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guy-Maixent Mamiaka et sa délégation ministérielle. Cette rencontre a été l'occasion pour le patron de la Cnamgs de présenter sa structure au ministre.

Une demi-heure a suffi et a permis à Arnaud Allogho Akoue, Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), d'exposer son « Plan d'action en cours d'élaboration pour atteindre les objectifs en 5 ans ». Il a, tout d'abord, présenté la structure dont il a la charge à Guy-Maixent Mamiaka, ministre en charge de la Protection sociale et de la Solidarité nationale et sa délégation. Il a par la suite, déroulé son exposé devant ses collaborateurs et la délégation ministérielle. Il a enfin dit sa satisfaction quant à la symbiose avec ses collaborateurs, qui eux, travaillent en bonne intelligence, dont l'objectif est d'atteindre les résultats escomptés.

Partisan du travail bien fait et soucieux du bien-être des assurés, le Directeur général et son équipe mettent en place une stratégie pour donner satisfaction aux Gabonais. Ce qui sans doute, les amène à l'élaboration du plan d'action qui vise à atteindre les objectifs en 5 ans.

Avec ses 700 salariés, les temporaires et les stagiaires, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) se veut dynamique au service de ses assurés sur toute l'étendue du territoire gabonais. Arnaud Allogho Akoue et son équipe ambitionnent améliorer les soins et universaliser la couverture, équilibrer les finances, optimiser l'organiser les processus, surtout renforcer l'aide sociale. Ce qui est d'ailleurs, une des prioritaires de la politique du gouvernement.

Guy-Maixent Mamiaka, ministre en charge de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, accompagné de son ministre délégué, s'est réjoui de l'accueille qui lui a été réservé. Il a par ailleurs rappelé que la protection sociale est le fer de lance de la politique du Chef de l'Etat gabonais. « La protection sociale touche tous les Gabonais. Elle doit davantage toucher ceux qui ne sont pas encore pris en compte et cela doit se faire de façon plus qualitative » affirme-t-il. Le ministre a également demandé aux uns et aux autres de travailler de telle sorte que les résultats soient à la satisfaction des Gabonais. Aussi, a- t-il félicité l'équipe que compose la direction générale de la Cnamgs managé par Arnaud Allogho Akoué.

Le Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) et son équipe restent dans la droite ligne de l'égalité des chances. Ils prônent pour la solidarité, le partage, la protection sociale. Comme quoi, la solidarité a un sens.