Ile Maurice: Réforme du système de pension - Le ciblage abandonné ?

Compte tenu de l'enjeu économique, cette réforme de la pension est fortement suggérée par les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Au niveau du Bureau du Premier ministre et au ministère des Finances, en pleine préparation du Budget 2018-2019, on laisse entendre que cette mesure ne devrait pas figurer dans les discours budgétaires. Selon nos recoupements, la proposition de réforme hautement sensible aurait été abandonnée à deux ans des élections générales.

Maurice compte environ 209 000 pensionnaires, représentant 15 % de la population. La Sécurité sociale demeure, d'ailleurs, l'un des ministères les plus budgétivores, avec Rs 21,2 milliards en 2017. D'ici 2058, selon les estimations, 30 % de la population auront plus de 60 ans. Soit près d'un tiers des habitants.

