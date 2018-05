Ile Maurice: Coromandel - Son mari tente de la tuer avec son 4x4

Alors qu'elle marchait pour retourner au centre, son mari, qui faisait semblant de s'en aller dans son 4x4, devait rebrousser chemin, soutient-elle, pour foncer sur elle. «Il a redémarré son véhicule pour me coincer contre la porte d'entrée. Je me suis blessée.» Toutefois, au même moment, un membre du personnel du centre est arrivé. «Mon époux s'est alors enfui, en compagnie de son frère.»

«Mon mari est venu rendre visite à mes deux enfants et moi», raconte-t-elle. Après quoi, il a voulu s'entretenir avec elle, en privé, à l'extérieur du centre, dit-elle. «Je l'ai suivi. Il m'a demandé de retourner vivre avec lui, dans une nouvelle maison près de chez mes beaux-parents, à Vallée-des-Prêtres.» Mais la Malgache aurait refusé la proposition. «Il allait me gifler, mais il s'est retenu.»

La Malgache est admise à l'hôpital Jeetoo, où l'express l'a rencontrée. Elle a des ecchymoses sur la partie gauche du corps et n'arrive pas à bouger à cause de douleurs aux reins. Avec peine, la trentenaire, mère d'une fille handicapée de 6 ans et d'un garçon de 4 ans, revient sur la journée fatidique de dimanche.

