Ile Maurice: Collaboration avec l'OMC - Les étudiants formés à devenir des négociateurs commerciaux

Parlant de l'importance du Regional Trade Policy Course pour les pays de la région, et Maurice en particulier, Sunil Boodhoo, directeur de la division du commerce international au sein du ministère des Affaires étrangères, souligne que cette formation dispensera les connaissances techniques nécessaires aux participants. «La négociation commerciale est un processus très complexe et difficile d'un point de vue technique. Si l'on ne possède pas les compétences nécessaires, il est très difficile de négocier. Ce cours est le seul qui donne un aperçu complet de tous les accords qui existent au niveau de l'OMC, soutient-il. De plus, il forme les étudiants pour qu'ils deviennent de véritables négociateurs.»

Cette formation devrait, par la suite, avoir lieu annuellement pendant les trois prochaines années sur notre territoire. Si l'OMC couvre la formation, l'hébergement et les coûts, l'UoM s'occupe, pour sa part, de toute la partie logistique et apporte également son soutien académique. Ce projet bénéficie de l'aide du ministère des Affaires étrangères.

Ou encore développer la capacité des participants à trouver la documentation nécessaire sur les problèmes commerciaux liés à l'OMC. Tels sont les objectifs du Regional Trade Policy Course 2018, lancé hier à l'université de Maurice (UoM). Organisé et élaboré par l'OMC en partenariat avec l'UoM, ce cours d'une durée de huit semaines s'achèvera le 6 juillet. Une formation qui, à terme, devrait permettre aux étudiants de devenir «de véritables négociateurs».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.