Sénégal: Installation du comité de suivi des recommandations de l'audit international du fichier électoral

Dakar — Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Cheikhou Cissé a procédé ce mardi à l'installation du comité de suivi des recommandations de l'audit international du fichier électoral.

M.Cissé a rappelé que l'audit du fichier électoral "a été une forte demande de la classe politique et il figurait en bonne place dans les huit (8) thèmes retenus d'accord parties dans le cadre des concertations sur le processus électoral".

Venu représenter le ministre de l'Intérieur, Cheikhou Cissé a souligné qu'"un consensus avait, ainsi, été trouvé sur leur reformulation à l'effet, notamment, d'élargir l'étendue de l'audit à tous les aspects du processus électoral dignes d'intérêt".

Il s'agissait de "répondre aux différents questionnements des acteurs électoraux et des citoyens sur le processus de refonte et de renouvellement de la carte d'identité biométrique CEDEAO, faisant office de carte électeur, identifier les forces et faiblesses du système actuel d'inscription des électeurs et déterminer les mesures coercitives à apporter".

L'objectif était aussi d' identifier les anomalies constatées par les différents acteurs et déterminer les mesures à apporter et faire les recommandations visant à améliorer le fonctionnement de la chaine d'inscription, des opérations électorales et du système d'identification".

M. Cheikhou Cissé a aussi rappelé la mission d'audit international menée par des experts indépendants de l'Union européenne et particulièrement de la République fédérale d'Allemagne du 15 janvier au 13 février 2018,qui avait conclu que le fichier électoral, "bien que perfectible, est cohérent, de bonne qualité et constitue une base solide pour l'organisation de prochaines révisions".