Angola: Plus de 20 millions de tonnes de produits agricoles pourraient être récoltés entre 2018/2019

Le II Conseil Technique de l'Institut pour le Développement Agraire se termine mercredi (16) et compte sur la participation des directeurs nationaux, chefs de département du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, représentants des ONG liées à la promotion de l'agriculture familiales et des partenaires sociaux.

"Cela implique de mobiliser des ressources et de mener des actions visant à accroître la disponibilité des ressources et à faciliter l'accès au crédit", a-t-il conclu.

Pour la campagne à venir, les initiatives seront axées sur la consolidation des programmes lancés cette année et la projection de nouveaux défis visant à rétablir la capacité productive des familles et à assurer la transformation de l'agriculture de subsistance en une agriculture orientée vers le marché.

D'autre part, il estime que la mise en œuvre du plan de développement du secteur agricole (2018/2022) dépend de l'amélioration des routes secondaires et tertiaires, l'accès au marché pour permettre l'écoulement de la production, l'augmentation et la formation conséquente des techniciens agricoles dans les zones rurales, afin de soutenir les familles agricoles.

Parmi les produits on prévoit 11 millions de tonnes de tubercules, 4 millions de tonnes de fruits divers, trois millions de tonnes de céréales, deux millions de tonnes de légumes et 800 mille tonnes des plantes légumineuses, selon le ministre qui parlait à l'ouverture du II Conseil technique de l'Institut de Développement agraire.

