Sénégal: OCI - Macky Sall appelle à investir dans l'éducation face aux "manipulateurs de conscience"

Il a estimé qu'elle éclaire l'esprit du croyant et l'éloigne des ténèbres de l'ignorance et de l'obscurantisme, tout en poursuivant que le savoir reste une obligation pour le musulman avant d'être une nécessité sociale.

"Je m'en réjouis à cet égard de la longue coopération entre le Sénégal et le Maroc. Depuis de nombreuses années, le Sénégal envoie dans ce pays des étudiants et forme à son tour des jeunes du Maghreb notamment en médecine", a-t-il souligné.

Macky Sall a appelé les pays membres à soutenir le programme de l'organisation en matière d'éducation et d'échange, dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle.

Il s'exprimait, mardi, à l'ouverture de la 11ème session du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC) axée sur le thème : "L'éducation et la culture comme vecteur de paix et du développement".

