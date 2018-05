Sénégal: L'ambassade de Palestine à Dakar commémore la "Nakba"

Pour Cherif Mballo, coordinateur de la Campagne sénégalaise pour la défense de la Palestine, "ce problème est multidimensionnel avec des implications sociales, juridiques, politiques... ". Il est revenu sur "la longue histoire" entre le Sénégal et la Palestine qui a une "dimension sacrée et symbolique" chez les musulmans.

Au total, 58 Palestiniens qui manifestaient à la frontière entre Gaza et Israël ont été tués lundi tandis que l'Etat hébreux célébrait son 70e anniversaire et le déménagement de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

"L'histoire de la Nakba, c'est l'histoire d'un peuple expulsé de ses terres", a rappelé Dr Safwat Ibraghith, ambassadeur de la Palestine au Sénégal, soulignant qu'entre Israël et la Palestine, il ne s'agit plus de relations "de bon voisinage" mais de "domination".

