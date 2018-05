Sénégal: L'arène nationale va impacter le développement de la lutte

En plus des tribunes de l'infrastructure sportive, Matar Ba a pu visiter les salles réservées à la musculation, les vestiaires des lutteurs, les loges et les cabines pour la presse.

Auparavant, le ministre des Sports et sa délégation avaient visité les coins et recoins de la future arène nationale accompagnés des techniciens.

Accompagné du président du Collectif des promoteurs des lutteurs, le ministre des Sports a effectué une visite ayant duré plus d'une heure avec des responsables de son département et ceux du chantier.

"Je suis heureux et fier de l'état d'avancement de cette infrastructure qui confirme la vision que le chef de l'Etat a pour la jeunesse et le sport de son pays", a déclaré le ministre des sports qui a visité le site mardi matin.

