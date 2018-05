Congo-Brazzaville/Nigeria: Cara-Enyimba - Le match de tous les dangers pour les Aiglons

Le coach aiglon entend, toutefois, s'appuyer sur les statistiques des deux dernières sorties d'Enyimba en terre congolaise pour lui imposer sa première défaite. « Nous avons ces statistiques. C'est en fonction de ces éléments que nous nous sommes préparés. Nous allons essayer de faire quelque chose. Nous avons l'obligation de nous battre. Cette équipe a battu Diables noirs et Saint-Michel de Ouenzé, et si elle arrivait à nous gagner aussi, quelque part cela fera tache d'huile. Nous avons ce défi à relever pour pouvoir sauver la nation », a-t-il assuré.

Battus lors de leur première sortie 0-1 à Abidjan par Williamsville athlétic club, les Aiglons auront à cœur l'envie de l'emporter afin de relancer leurs chances de qualification devant les leaders du groupe C. Une tâche pas tout à fait aisée puisqu'en face, c'est une équipe d'Enyimba FC (double vainqueur de la Ligue des champions 2003 et 2004) et qui connaît parfaitement bien le football congolais.

