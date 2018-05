Togo: Me Isabelle Améganvi à Alexander Sanders - "En Allemagne comme au Togo, impossible d'aller aux élections dans ces conditions"

Et en réponse à l'Ambassadeur d'Allemagne au Togo, Alexander Sanders, qui demandait que l'on aille aux élections et que l'onpermette au Chef de l'Etat actuel, Faure Gnassingbé de défendre son bilan, elle a indique que, "de la même manière qu'on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions en Allemagne, l'Ambassadeur d'Allemagne au Togo doit savoir que l'on peut pas aller aux élections dans cette condition au Togo".

Après avoir fait le point avec les ODDH, pas moins de 60 personnes ayant pris part aux manifestations de l'opposition sont en prison, les villes de Sokodé, Mango et Bafilo sont interdites de manifestations alors que les dernières manifestations de l'opposition sont réprimées... ce sont là des éléments non négligeables de la situation actuelle en cours au Togo, relevés par un responsable de l'ANC.

