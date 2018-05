Sénégal: Ordre des docteurs vétérinaires - Les praticiens pour un assainissement de leur secteur

En assemblée générale ordinaire, samedi dernier, à Saly Portudal, l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal a plaidé pour un encadrement plus strict de l'exercice. Car selon son président, Dr Imam Thiam, la profession est infiltrée par des individus qu'il convient d'extirper pour éviter des problèmes de santé publique.

Après une année d'exercice, les docteurs vétérinaires du Sénégal se sont retrouvés ce week-end pour faire l'économie de leurs activités ordinales durant 12 mois. Une occasion également pour la corporation de voir comment faire pour effectuer des recadrages par rapport à la fonction vétérinaire au Sénégal.

Un moment idéal pour le président de l'Ordre qui fédère les praticiens au Sénégal de souligner la nécessité de bien encadrer le secteur. « Le thème de cette rencontre portait sur l'assainissement du secteur.

Parce qu'au Sénégal, on s'est rendu compte que pour être vétérinaire, il est facile. Il suffit d'acheter un mouton ou une volaille pour se faire valoir vétérinaire et faire ses traitements soi-même », a déploré le Dr Imam Thiam.

Pour lui, la médecine vétérinaire représente plus que cela : « il faut six années d'études pour devenir docteur vétérinaire. Et la médecine vétérinaire, ce n'est pas pour soigner des animaux uniquement ; c'est aussi pour protéger la santé publique vétérinaire mais la santé publique tout court ».

Et dans un environnement où l'on parle aujourd'hui de communauté d'informations sur le plan sanitaire, il estime qu'on doit prendre des mesures idoines pour réglementer davantage la profession entre professionnels. Mais aussi la réglementer pour les non ayant-droits.

« Aujourd'hui au Sénégal, comme on l'a entendu récemment avec cette importante prise de médicaments et qui n'est pas une première, on remarque que le médicament frauduleux est présent partout. On demande donc aux autorités de tutelle de réglementer davantage la circulation du médicament et du médicament vétérinaire en particulier », a-t-il plaidé.

Un message qui a eu un écho chez la ministre de l'Elevage et des Productions animales qui a présidé la rencontre. Aminata Mbengue Ndiaye a exhorté ces praticiens à travailler plus étroitement avec la direction des services vétérinaires, pour trouver des solutions pertinentes aux problèmes d'irrégularités souvent posées, dans le respect strict des dispositions réglementaires et des normes internationales en vigueur.