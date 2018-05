Burkina Faso/Cameroun: Étalons/Lions Indomptables - Une liste et des impondérables

L'équipe nationale du Burkina Faso croise son homologue du Cameroun, le 27 mai prochain à Paris pour une confrontation amicale. Pour ce faire, le coach Paulo Duarte a livré hier 15 mai, la liste des joueurs convoqués pour ce match. Laquelle pourrait connaître des chamboulements en raison de certains facteurs.

Pour cette confrontation avec l'équipe championne d'Afrique, certains joueurs convoqués pourraient être absents en raison du calendrier de fin de saison de leurs équipes respectives. Sont de ceux-là, le gardien du Rail Club du Kadiogo Aboubacar Sawadogo et le centre-avant des Fonctionnaires de Bobo Dioulasso Cheick Djibril Ouattara. Tous deux engagés en Coupe du Faso, alors que la date de la finale de cette compétition coïncide avec celle du match amical.

Et puis, les Fonctionnaires courent après le titre. Il nous étonnerait qu'ils lâchent leur meilleur joueur si près du but. Autre casse-tête pour Duarte, le cas Steeve Yago dont le club, Toulouse pourrait être concerné par les barrages du championnat de France. « Last but not the least » du fait des vacances, certaines stars pourraient marquer leur désintérêt pour ce match pourtant prestigieux.

Enfin, des joueurs majeurs comme Charles Kaboré, Aristide Bancé, Préjuce Nakoulma ou encore Bassirou Ouédraogo sont blessés ou à court de forme. Ces impondérables évacués, disons que Duarte est resté fidèle à son noyau de base avec Bertrand Isidore Traoré, Jonathan Pitroipa, Bakari Koné, Issoufou Dayo et Hervé Kouakou.

On note aussi le retour du médian Ibrahim Blati Touré et de Bouba Saré, alors que Hassane Bandé fait progressivement son trou. Les deux joueurs de Malines, Trova Boni et Qadir Abou Ouattara goûtent, eux, les joies d'une première sélection.

Un groupe compact et stable donc, qui devra cependant élever son niveau, car, en face, il y a le champion d'Afrique avec son jeu volontaire et « rude ».

Lors de la dernière CAN au Gabon, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos, un but partout. La confrontation du 27 mai sera donc considérée comme un juge de paix, en dépit de son caractère amical. Un étalonnage grandeur nature donc pour notre team majeur.