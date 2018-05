A l'ouverture des travaux, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation chargé de la décentralisation, Alfred Gouba, a traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè aux donateurs, l'Allemagne et l'Union européenne, pour leurs appuis à la mise en œuvre de ce projet d'intérêt « majeur ».

Selon le Conseiller technique principal du projet, Stephan Voss, l'atelier permettra aux participants, entre autres, de faire le bilan de la mise en œuvre du premier plan opérationnel (juin 2017-mai 2018), de définir, par résultats de champs d'actions, les cibles et les activités à conduire au cours de la période allant de juin 2018 à décembre 2019, identifier les structures responsables et de proposer le chronogramme d'exécution.

Au nombre des participants, on compte des gouverneurs de régions, des Hauts-commissaires de provinces, des maires de collectivités, des représentants d'organisations de la société civile, des agents des douanes et de la police nationale.

