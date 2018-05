Afrique: Al Ahly tombe à Kampala, son entraîneur démissionne

Panne sans gravité ou mini-crise ? L'échec d'Al Ahly à Kampala n'était pas attendu. Mais que s'est-il passé mardi après-midi au Nelson Mandela National Stadium de Namboole pour que le club égyptien aux multiples couronnes concède une défaite par 2 buts à 0. Conséquence immédiate, l'entraîneur du club, Hossam El Badry, a remis sa démission. Au passage on relèvera qu'après le nul concédé dix jours auparavant à l'Espérance, les attaquants d'Al Ahly sont toujours muets.

Les spectateurs ont assisté à un match scindé en deux parties distinctes. La première en faveur des visiteurs, la deuxième à l'avantage du Kampala Capital City Authority FC.

Dix minutes après le début du match, Marwan Tharwat a obtenu la première occasion mais le gardien Charles Lukwago a repoussé le ballon in extremis juste à l'extérieur de la cage. Un quart d'heure plus tard, faute de main dans sa surface du défenseur de KCCA, Habib Kavuma. Walid Said Ebeib tir, Lukwago sauve.

Les Ougandais vont revenir dans la partie passée la première demi-heure. Tir sur la barre de leur attaquant Muhammed Shaban, tir au-dessus de la barre du même après un une-deux avec Jackson Nunda. Avant la mi-temps, les Diables rouges, pas très endiablés quand même, auront une autre opportunité, toujours avec Marwan et toujours bloquée par Lukwago.

Sentant leur adversaire à leur portée, sans doute décomplexés, les Ougandais ont appuyé sur l'accélérateur et ont trouvé la première faille, peu avant l'entrée du dernier quart d'heure, par leur milieu de terrain Ibrahim Sadam Juma (1-0, 73').

Ils alourdiront le tableau de marque quand le défenseur et capitaine Denis Timothy Awany transformera un pénalty, conséquence d'une bousculade de tad du défenseur Amro Elsoulia sur Derrick Paul Nsibambi (2-0, 89').

Une défaite qui a eu pour conséquence immédiate la démission d'Hossam El Badry. Démission acceptée sur le champ par le Président d'Al Ahly et ancienne gloire nationale, Mahmoud Al Khatib, alias "Bibo". Son successeur, peut-être à titre provisoire, a été nommé. Il s'agit d'un autre entraîneur du club, Ahmad Ayoub.

Dans l'autre rencontre du groupe A, l'Espérance, au Stade de Radès, a fait bonne main face aux Township Rollers. Après l'ouverture du score par Youssef Belaîli (1-0, 26'), les Botswanais ont pourtant pu croire un exploit possible en égalisant sur un coup franc direct de Segolame Boy, dévié dans la cage tunisienne par un défenseur (1-1, 41'). La pause sera fatale aux visiteurs.

Dès la reprise, Anice Badri redonne l'avantage aux siens (2-1, 46'). Dans le dernier quart d'heure, les Espérantistes poursuivront leur irréversible marche en avant grâce à Bilel Mejri (3-1, 79') et Anice Badri (4-1, 90+1).

Une victoire indiscutable qui aurait pu être plus large sans la belle performance du gardien des Rollers, même si la défense tunisoise a commis quelques fautes qui peuvent coûter cher à ce niveau.

A l'issue de la deuxième journée, l'Espérance prend la tête avec 4 points (+3) devant le Kampala CCA 3 points, (+1), Township Rollers 3 points (-2). Al Ahly ferme la marche avec 1 point (-2). Mais les Egyptiens ont encore une bonne marge de manoeuvre d'autant qu'ils ont maintenant deux mois pour se remettre les idées en place.

Dans le groupe B, le TP Mazembe est allé picorer sur le crâne des joueurs du Difaâ El Jadida. Au départ le déplacement des Congolais avait été qualifié de difficile. Cela a été plus simple qu'annoncé.

L'inévitable Ben Malango, le buteur le plus en plus efficace des "Corbeaux", a posé le premier jalon du succès (1-0, 52') et, presque aussitôt, le Malien Abdoulaye Sissoko (2-0, 55') a mis KO les Marocains.

Deux buts au meilleur moment qui permettent au TP Mazembe d'afficher un superbe 6 points, score parfait. Le deuxième match, le duel à hauts risques entre les deux clubs algériens, ES Sétif et MC Alger, a vu choisi au tout dernier moment son vainqueur sur un but du Mouloudéen Amir Karaoui (0-1, 89').

Le TP Mazembe est donc en tête avec 6 points (+4), devant le MC Alger 4 points (+1), le Difaâ El Jadida 1 point (-2) et l'ES Sétif 0 point (-4). Championne d'Afrique en 2014, l'Entente Sportive de Sétif devra soigner ses plaies pour la suite de la phas de poules.

Dans le groupe C le Wydad de Casablanca a pris, sans surprise, le meilleur sur l'AS Togo Port de Lomé. Le champion en titre a cueilli à froid les Togolais.

But de Mohammed Ounajem dès la 2e minute, but de Naïm Aarab dans la foulée à la 7e minute. Circulez, il n'y a rien à espérer. Pour parapher leur domination, les Casablancais ont ajouté un troisième but peu avant l'heure de jeu, signé cette fois Mohammed Nahiri.

Pour le moment, le WAC prend la tête du groupe avec 4 points (+3) devant Horoya 3 points (+1) et Mamelodi Sundowns 1 point (0). L'AS Togo Port est 4e avec 0 point (-4).

Mais le match à Conakry, entre Horoya et les Sundowns n'aura lieu que le 22 mai. Cemercredi les Mamelodi Sundowns ont un rendez-vous de prestige avec le FC Barcelone pour un match organisé à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela.

Dans le groupe D enfin, les Mbabane Swallows ont gagné par la plus petite des marges leur confrontation avec les Angolais du Primeiro de Agosto, but de Felix Badenhorst à l'heure pile de jeu.

Une victoire importante parce que le champion du Swaziland prend la tête. Mais le match entre l'Etoile du Sahel et Zesco United ne se jouera que ce mercredi. le vainqueur de cette rencontre rejoindra en tête les Swallows. Pour le moment, l'ES Sahel, Zesco Utd et le Primeiro de Agosto (avec un match supplémentaire) ont chacun 1 point.

Quand les deux matches décalés auront eu lieu, la Ligue des champions Total se mettra en sommeil pendant deux mois. Because, on ne joue pas de compétition officielle pendant la Coupe du monde.