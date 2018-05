Burkina Faso: Coris Bank International - Des performances appréciables au terme de l'exercice 2017

Même si ces perspectives demeurent empreintes d'incertitudes, CBI SA entend maintenir sa dynamique commerciale sur les trois derniers trimestres de l'année, afin de saisir les bonnes opportunités qui seront offertes par le marché et le Groupe pour consolider ses activités et ses résultats.

L'exercice 2018 s'annonce favorable avec la poursuite des actions et réformes gouvernementales prévues dans le cadre du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES), l'entrée en production de nouvelles mines d'or, de manganèse et de zinc ainsi que les bons résultats attendus dans les secteurs de production. Le PNDES prévoit ainsi un taux moyen de croissance du PIB de 7% sur la période 2018-2022.

En effet, avec un bon maillage du territoire national et une politique efficace de recrutement de nouveaux clients, les dépôts de la clientèle progressent de 47,9% sur l'exercice pour s'établir à 620,502 milliards. Ce faisant, l'encours des crédits à la clientèle s'accroît de 31,2% et se situe à 542,058 milliards à fin 2017.

Dans ce contexte globalement plus favorable en 2017 qu'en 2016, CBI SA renforce ses positions de leader et en consolide ses activités tout en préservant la rentabilité.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.