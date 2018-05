Sénégal: Promotion des céréales locales - La chaîne de valeurs des céréales sèches prend forme

Dans cette invite à renforcer la souveraineté alimentaire au Sénégal par la réduction des importations céréalières et l'augmentation de la valeur nutritive de l'alimentation en milieu rural, la proposition de la Fongs aux décideurs du pays vise aussi à réduire le chômage par l'offre d'emplois sur la chaîne de valeur et à accroître les revenus des populations.

Il assure que l'incorporation de farine de mil, de maïs, de sorgho dans la fabrication du pain artisanal, des beignets, des galettes est un modèle pertinent dans la recherche de la souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales au Sénégal. « De 2000 à 2012, la consommation de blé est passée de 19,22 kilogrammes à 24,46 kilogrammes par personne et par an », a-t-il indiqué.

Selon Babacar Diop, président de la structure faîtière, des zones tests dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Thiès ont permis, en relation avec l'Isra et l'Ancar, de respecter les exigences techniques pour assurer des productions de qualité et en quantité suffisante.

