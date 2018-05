Sénégal: Forum régional sur les engrais - La qualité du produit au menu des échanges

Ce qui permet à son avis, d'avoir de l'engrais de qualité, en quantité et au meilleur prix. La mission de Wafa est de mettre en place un environnement permettant la disponibilité et l'utilisation optimale d'engrais de qualité aux producteurs ouest-africains.

Nous choisissons un thème qui cadre avec les préoccupations du moment et nous transmettons nos résolutions aux gouvernements, à la Cedeao, l'Uemoa, l'Usaid, notre principal partenaire », a expliqué Moussa Diabaté, président de Wafa. Il a confié que le thème de cette année, porte sur la qualité et la quantité au meilleur prix.

Depuis la création de Wafa, nous organisons chaque année dans un des 15 pays membres, un forum. C'est un moment de retrouvailles et d'échanges entre fournisseurs internationaux d'engrais, de représentants des départements de l'agriculture et l'ensemble des acteurs du secteur.

L'Association régionale des professionnels de l'engrais (Wafa en anglais), a tenu les 14 et 15 mai dernier à Dakar son forum annuel. Le thème portait sur la qualité et la quantité au meilleur prix.

