Sénégal: UGB - Le ministre des Forces armées regrette les incidents et appelle au calme

Il a rappelé le cas de "Balla Gaye et de Bassirou Faye", deux pensionnaires de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, qui ont perdu la mort dans les mêmes circonstances, le 31 janvier 2001 et le 14 août 2014 respectivement.

Il assure que le président de la République demeure "ouvert et attentif à toutes préoccupations des populations sénégalaises", ajoutant que les forces de défense et de sécurité, en ce qui les concerne, "sont là pour protéger et défendre les populations, en préservant leur sécurité, et non le contraire".

Augustin Tine a par ailleurs présenté à la famille de la victime et aux étudiants en général, les condoléances du chef de l'Etat, Macky Sall, du Premier ministre Mahammed Dionne et de l'ensemble du gouvernement.

Il assure que certains étudiants ont déjà reçu leur carte bancaire, en attendant que les autres en disposent également, avant de lancer un appel à "la sérénité et à l'apaisement, afin que l'ordre règne dans l'espace universitaire, grâce à la concertation et au dialogue, pour trouver des solutions aux problèmes de bourses".

Saint-Louis — Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a dit mardi regretter les incidents survenus le même jour entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, affrontements ayant entraîné la mort d'un étudiant et occasionné 21 blessés.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.