Burkina Faso/Cameroun: Burkina # Cameroun du 27 mai - Duarte face à l'équation des blessés

Face à une telle équation assez difficile, le technicien portugais pourra néanmoins compter sur le retour de certains de ces hommes à l'image de Blati Touré, qui a retrouvé un club, de Bouba Saré et de Germain Sanou. Il y aura aussi des bleus qui vont faire leur 1er test : Abou Ouattara et Trova Boni, tous des anciens de Salitas FC. Cheick Djibril Ouattara, le buteur de l'ASFB, devrait faire son baptême du feu avec l'équipe fanion, mais il pourrait manquer le rendez-vous au cas où les Fonctionnaires de Bobo se qualifieraient pour la finale de la coupe du Faso. Car c'est le même jour qu'est prévu le match amical parisien.

Le 27 mai à Paris, les Etalons seront face aux Lions Indomptables. Ce match amical entre 2 pays non qualifiés pour la coupe du monde 2018 peut paraître anecdotique, mais le sélectionneur national, Paulo Duarte, n'entend pas les choses de cette façon. Il tient toujours à mobiliser sa troupe pour les prochaines échéances. C'est la raison pour laquelle il veut livrer un match amical avant les vacances. Et le choix est porté sur le Cameroun.

