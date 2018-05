Sénégal: Thiès - 100 jeunes formés en topographie reçoivent leurs attestations

La région de Thiès avait enregistré 62 décès et 1.043 blessés par des accidents de la route, en 2017. En 2013, elle avait battu un "record national" avec 107 décès, a noté Ousmane Dione, consultant au Cabinet assistance et prévention routière (CAP) qui faisait une présentation sur le sujet.

Le directeur général du CFPTP, Djibril Thiaw a, pour sa part, indiqué que ces jeunes topographes sont "immédiatement opérationnels" et peuvent travailler dans le bâtiment, les infrastructures routières, les chemins de fer, etc.

Ces formations sont initiées par le Fonds de financement de la formation professionnelle (3FPT), en partenariat avec le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics (CFPTP) et le Conseil national de la jeunesse.

La formation en topographie a concerné 200 jeunes de Diourbel, Kolda, Sédhiou et Thiès à raison de 50 bénéficiaires par région. Les conducteurs de mototaxis sont eux issus des régions de Diourbel, Kolda et Thiès.

